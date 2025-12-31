Feuerwerk zu Silvester Bürger diskutieren in Neuwied über ein Böller-Verbot Ralf Grün 31.12.2025, 06:00 Uhr

i Zu Silvester begrüßen viele Menschen das neue Jahr mit einem Feuerwerk. Maurice Luchs

In der Silvesternacht verletzen sich immer wieder Menschen beim Hantieren mit Feuerwerk. Oft muss auch die Feuerwehr ausrücken, um Brände einzudämmen. Wie sinnvoll ein Böller-Verbot ist, darüber machen sich Neuwieder Bürger Gedanken.

Das verheerende Feuer in Engers in der Silvesternacht vor einem Jahr, dem der Lokschuppen zum Opfer fiel, ist vielen noch in Erinnerung. In der gleichen Nacht verursachten Böller auch einen Wohnungsbrand. Jetzt und schon Wochen vor dem nächsten Jahreswechsel waren in Neuwied Stimmen laut geworden, die von der Stadtverwaltung ein Böllerverbot fordern.







Artikel teilen

Artikel teilen