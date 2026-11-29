Mit Passanten in Fußgängerzone Bündnis stärkt mit Neuwieder „Stadtgespräch“ Demokratie Rainer Claaßen 29.11.2026, 17:30 Uhr

i An der Kreuzung Mittelstraße/Engerser Straße kamen die Mitglieder des Bündnisses mit Passanten ins Gespräch. Rainer Claaßen

Am Engel der Kulturen suchte das „Bündnis für Demokratie und Toleranz Neuwied“ das Gespräch mit Passanten. Trotz Kälte entstanden überraschende Begegnungen und lebhafte Debatten – eine kurze Aktion mit großen Zielen für die Zivilgesellschaft.

Über mehrere Jahre hinweg hatte die Neuwieder Gruppe von „Pulse of Europe“ Demonstrationen und Veranstaltungen am Fahnenhügel organisiert, bei denen sie auf unterschiedliche Weise den Zusammenhalt Europas thematisierte. Häufig lud sie dazu prominente Redner ein.







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