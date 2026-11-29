Am Engel der Kulturen suchte das „Bündnis für Demokratie und Toleranz Neuwied“ das Gespräch mit Passanten. Trotz Kälte entstanden überraschende Begegnungen und lebhafte Debatten – eine kurze Aktion mit großen Zielen für die Zivilgesellschaft.
Lesezeit 2 Minuten
Über mehrere Jahre hinweg hatte die Neuwieder Gruppe von „Pulse of Europe“ Demonstrationen und Veranstaltungen am Fahnenhügel organisiert, bei denen sie auf unterschiedliche Weise den Zusammenhalt Europas thematisierte. Häufig lud sie dazu prominente Redner ein.