Budenzauber mit besonderem Flair in Hammerstein

Der historische Ortskern von Hammerstein ist wie geschaffen für einen heimeligen Nikolausmarkt. Besucher kamen auf ihre Kosten.

Es hat schon was, wenn die Hammersteiner zum traditionellen Nikolausmarkt in den historischen Ortskern rund um die St. Katharina-Kapelle einladen. Wenn es so langsam dunkel wird, erscheint das Ambiente in einem ganz besonderen Flair.

Dazu konnten die Macher mit den bekannten Linzer „Gitarrenstrünzern“ einen ganz besonderen musikalischen Gast auf der Bühne begrüßen.