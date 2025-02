600.000 Euro für Sportplatz Buchholzer Fußballer bekommen neuen Kunstrasen Andreas Winkelmann 21.02.2025, 10:59 Uhr

i Der Sportplatz in Buchholz soll für 600.000 Euro saniert werden. Michael Möhlenhof

Während andernorts die Plätze verkommen, man blicke nach Unkel, saniert die Gemeinde Buchholz mit ihren Rücklagen den Sportplatz für 600.000 Euro. Das war nun Thema im Gemeinderat.

„Wenn alles glatt läuft, Ausschreibung, Vergabe und die ausführenden Firmen Zeit haben, ist unser Sportplatz in Buchholz vielleicht Ende August saniert – hoffen wir jedenfalls“, sagt Ortsbürgermeister Konrad Peuling im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Kunstbelag auf dem Sportplatz an der Bachstraße in Buchholz ist 15 Jahre alt, stark abgenutzt und muss ersetzt werden.

