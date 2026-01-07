Buchholz will nach Verzögerung Baugebiet erschließen 

Die Ortsgemeinde Buchholz profitiert sehr von ihrer Lage direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und der Nähe zur A3. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Wohnraum im Dorf. Mit dem Baugebiet Hammelshahn Süd will sie diesen Bedarf decken.
Lesezeit 3 Minuten
Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Buchholz liegt derzeit bei circa 4800 und wird aufgrund ihrer Lage direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und nahe der A3 voraussichtlich weiterwachsen. Doch das setzt die Gemeindespitze um Ortsbürgermeister Konrad Peuling unter Zugzwang, schließlich muss die Infrastruktur im Ort dieser Entwicklung entsprechend angepasst werden.