Das steht 2026 an Buchholz will nach Verzögerung Baugebiet erschließen Daniel Dresen 07.01.2026, 18:00 Uhr

i Buchholz – hier das Wahrzeichen der Ortsgemeinde, die katholische Pfarrkirche St. Pantaleon – ist bei Familien aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen sehr beliebt. Im Ortsteil Hammelshahn soll auch deshalb ein neues Baugebiet entstehen. Daniel Dresen

Die Ortsgemeinde Buchholz profitiert sehr von ihrer Lage direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und der Nähe zur A3. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Wohnraum im Dorf. Mit dem Baugebiet Hammelshahn Süd will sie diesen Bedarf decken.

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Buchholz liegt derzeit bei circa 4800 und wird aufgrund ihrer Lage direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und nahe der A3 voraussichtlich weiterwachsen. Doch das setzt die Gemeindespitze um Ortsbürgermeister Konrad Peuling unter Zugzwang, schließlich muss die Infrastruktur im Ort dieser Entwicklung entsprechend angepasst werden.







