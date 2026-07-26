In Buchholz wird die traditionelle St. Pantaleon-Kirmes gefeiert. Noch bis einschließlich Montag herrscht im Dorf an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen „Ausnahmezustand“.
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Drei Tage Feiermodus, so sehen es die Buchholzer Bürger und Vereine, wenn es um die St. Pantaleon-Kirmes im Dorf geht. Diese startete am Wochenende. Ob Feuerwehr oder Gesangverein – alle gestalten das Fest und helfen ehrenamtlich mit. Dies nahm auch Ortsbürgermeister Konrad Breuling zum Anlass, Danke zu sagen, auch an die Schausteller, die Buchholz seit Jahren die Treue halten.