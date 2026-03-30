Doch keine Filiale in Fernthal Buchholz bekommt 2027 einen Penny-Markt Daniel Dresen 30.03.2026, 06:00 Uhr

i Rechts neben dem Rewe-Markt in Buchholz will der Discounter Penny-Markt eine weitere Filiale im Kreis Neuwied bauen. Michael Möhlenhof

Neben dem Rewe in Buchholz soll in den kommenden Monaten eine Penny-Markt-Filiale entstehen. Der Plan des auf Expansionskurs befindlichen Discounters, auch im Neustädter Ortsteil Fernthal einen Markt zu bauen, ist überraschend verworfen worden.

Das Nahversorgungsangebot in der Ortsgemeinde Buchholz wird erweitert. Neben dem Rewe-Markt baut der Discounter Penny-Markt eine Filiale. Voraussichtlich in den Sommermonaten beginnen bereits die Bauarbeiten, damit im Frühjahr oder Sommer 2027 Eröffnung gefeiert werden kann, berichtet Miriam Bülow, Expansionsmanagerin von Penny West.







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