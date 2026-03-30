Neben dem Rewe in Buchholz soll in den kommenden Monaten eine Penny-Markt-Filiale entstehen. Der Plan des auf Expansionskurs befindlichen Discounters, auch im Neustädter Ortsteil Fernthal einen Markt zu bauen, ist überraschend verworfen worden.
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Das Nahversorgungsangebot in der Ortsgemeinde Buchholz wird erweitert. Neben dem Rewe-Markt baut der Discounter Penny-Markt eine Filiale. Voraussichtlich in den Sommermonaten beginnen bereits die Bauarbeiten, damit im Frühjahr oder Sommer 2027 Eröffnung gefeiert werden kann, berichtet Miriam Bülow, Expansionsmanagerin von Penny West.