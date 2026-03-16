Veranstaltung im Bürgerhaus BSW-Chef Fabio De Masi teilt in Torney gegen Merz aus Rainer Claaßen 16.03.2026, 09:00 Uhr

i Scharfe Worte, große Gesten: Der BSW-Bundesvorsitzende Fabio De Masi gastierte im Bürgerhaus Torney. Rainer Claaßen

Fabio De Masi, Parteivorsitzender des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), hat kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Station im Neuwieder Stadtteil Torney gemacht. In seiner Rede sprach er jedoch vor allem bundespolitische Probleme an.

30 Minuten vor dem geplanten Start der Veranstaltung waren am Freitag die Vorbereitungen für das Eintreffen des Parteivorsitzenden des BSW, Fabio De Masi, abgeschlossen: Das Bürgerhaus Torney war für etwa 100 Personen bestuhlt, zwei Scheinwerfer und vier Kameras waren auf das Rednerpult gerichtet.







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