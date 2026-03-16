Fabio De Masi, Parteivorsitzender des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), hat kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Station im Neuwieder Stadtteil Torney gemacht. In seiner Rede sprach er jedoch vor allem bundespolitische Probleme an.
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30 Minuten vor dem geplanten Start der Veranstaltung waren am Freitag die Vorbereitungen für das Eintreffen des Parteivorsitzenden des BSW, Fabio De Masi, abgeschlossen: Das Bürgerhaus Torney war für etwa 100 Personen bestuhlt, zwei Scheinwerfer und vier Kameras waren auf das Rednerpult gerichtet.