Betrieb wieder in Familienhand Brunnenschänke ist in Bad Hönningen zurück Daniel Dresen 07.09.2026, 10:00 Uhr

i Isabell Löwer (links) und ihre Nichte Isabell Mertesacker haben die Brunnenschänke in Bad Hönningen Anfang August wiedereröffnet. Seit dem Jahr 2020 war die Kneipe geschlossen. Daniel Dresen

Anfang August ist die Brunnenschänke in Bad Hönningen wiedereröffnet worden. Die Tochter und die Enkelin des früheren Wirts Matthias Rörig erklären, warum sie die Kneipe samt Kegelbahnen nach sechs Jahren Leerstand nun in Familienhand weiterführen.

Anfang August hat die Brunnenschänke in Bad Hönningen Wiedereröffnung gefeiert. Sechs Jahre lang stand die traditionsreiche Gaststätte an der Straße „Im Strang“ leer. Im Jahr 1979 hatte Mattias Rörig, besser bekannt als „Eier-Matthes“, das selbst gebaute Lokal zusammen mit seiner Frau Sigrid eröffnet und bis 1990 betrieben.







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