Ehemalige Ludendorff-Brücke Brückentürme in Erpel sind Gefahr für Passanten Sabine Nitsch 22.01.2026, 10:15 Uhr

i Die geschichtsträchtigen Brückentürme in Erpel, direkt an der B42 gelegen, sollen saniert werden. Heinz Werner Lamberz

Die Brückentürme in Erpel sind ein Risiko für die Verkehrssicherheit. Der Bereich am Fuße des Denkmals ist gesperrt. Immer wieder fallen Steine herunter. Der Verein „Stadtbild Deutschland“ will dort nun eine Pilzfarm installieren.

Die Brückentürme der ehemaligen Ludendorff-Brücke, der weltberühmten „Brücke von Remagen“, sind ein Wahrzeichen von Erpel. Das imposante Stück Geschichte ist jedoch marode und bröckelt. Im April 2011 krachten Basaltsteine aus den Türmen auf die vorbeiführende B42 und den Bürgersteig.







