Die Planungen laufen auf Hochtouren. In Puderbachs Ortsmitte stehen in nicht allzu weiter Ferne zwei große Baustellen an. Eine davon ist der Ersatzneubau der Holzbachbrücke. Und dieser Bau ist mit vielen Herausforderungen verbunden.

Behelfsbrücke, Ersatzbrückenneubau Holzbach und dann der Kreisverkehr: In dieser Reihenfolge sollen die Baustellen nach und nach abgeschlossen werden. Doch gerade der Ersatzbrückenneubau ist mit vielen Herausforderungen verbunden, die der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz näher erläutert. Auch erklärt der LBM, warum ein Brückenneubau nötig ist und die Entscheidung nicht auf eine Sanierung fiel.

Warum wird die alte Brücke nicht saniert?

Die Arbeiten für den Ersatzbrückenneubau sollen nach aktuellem Stand voraussichtlich Anfang 2026 beginnen. Das derzeit noch genutzte Brückenbauwerk im Puderbacher Ortskern war laut LBM in die Jahre gekommen: „Aus diesem Grund ist grundsätzlich eine Generalinstandsetzung des Bauwerks vorzunehmen. Wenn der zu erwartende Instandsetzungsaufwand eines Bauwerks 25 Prozent der Neubaukosten übersteigt, was hier gegeben ist, muss stets auch die Statik des Bauwerks berücksichtigt und nachgewiesen werden“, betont der LBM auf Anfrage. Zudem habe das bestehende Bauwerk Brückenklasse 45. Das erforderliche Ziellastniveau für Landesstraßen sei jedoch mindestens Brückenklasse 60 und werde somit hier nicht mehr erreicht. Die Gesamtlast bei Brückenklasse 60 beträgt auf der Hauptspur bei Schwerlastwagen maximal 60 Tonnen. Unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer (Baujahr 1957, also weist die Brücke ein Alter von rund 68 Jahren auf) stehe das Bauwerk kurz vor Erreichen seiner theoretischen Nutzungsdauer nach der Ablöse-Berechnungsverordnung von 70 Jahren: „Daher ist hier ein Ersatzneubau vorzunehmen“, unterstreicht der LBM.

i Der Mittelpfeiler wird laut Landesbetrieb Monilität bei der neuen Brücke entfallen. Lars Tenorth

Viele Herausforderungen sind zu bewältigen

Als Herausforderungen führt der LBM eine lange Liste auf, verschiedene Punkte müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Auch spielt teilweise die Behelfsbrücke, die eine Trennung von Puderbach in zwei Teile verhindert, eine Rolle. Im Hinblick auf die durch den Holzbach zurückzuführenden Schwierigkeiten teilt der LBM unter anderem mit, dass der sehr geringe Durchflussquerschnitt des Holzbaches eine Herausforderung darstellt, denn dieser kann nicht weiter eingeengt werden. Auch wird so geplant, dass der beim Bestandsbauwerk vorhandene Mittelpfeiler im Bachlauf beim Neubau aufgrund der ungünstigen Anströmung entfällt. Auch gebe es Höhenzwangspunkte an allen Anschlussbereichen des Brückenbauwerks.

Zu der Behelfsbrücke teilt der LBM mit, dass die im Nebengelände montiert wird und sie aus einem Stück durch einen Kran eingehoben werden soll. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere sehr aufwendige Herausforderung: Über dem Bestandsbrückenbau werden aktuell noch ziemlich alle Versorgungsleitungen, auch über Puderbach hinaus, für die umliegenden Gemeinden geführt. „Diese müssen im Vorfeld umgelegt oder provisorisch verlegt und auch teilweise beim Ersatzneubau untergebracht werden“, so der LBM.