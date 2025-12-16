Bruchhausener Bürgermeister ist sauer über „Geschenk“

Stefan Heinrichs, Bürgermeister von Bruchhausen, kritisiert die Förderpolitik des Landes. Mit dem „Dorfbudget“ bekommt er 1500 Euro zur Förderung des Ehrenamtes und fragt: „Was soll ich damit bewegen?“
Lesezeit 3 Minuten
Weihnachten ist die Zeit der Freude und des Schenkens. Ein „Geschenk“ empört den Bruchhausener Ortsbürgermeister Stefan Heinrichs aktuell jedoch. Die Ortsgemeinde hat Post von der Landesregierung erhalten. „Wir haben einen Zuwendungsbescheid über 1500 Euro, mit dem Betreff ‚Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken‘.