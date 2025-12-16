„Tropfen auf den heißen Stein“ Bruchhausener Bürgermeister ist sauer über „Geschenk“ Sabine Nitsch 16.12.2025, 10:00 Uhr

i 1500 Euro zur Stärkung des Ehrenamts und der Gemeinschaft sei "ein Tropfen auf den heißen Stein", so Stefan Heinrichs. Seit 2024 ist er Bürgermeister von Bruchhausen. Sabine Nitsch (Archivfoto). Sabine Nitsch

Stefan Heinrichs, Bürgermeister von Bruchhausen, kritisiert die Förderpolitik des Landes. Mit dem „Dorfbudget“ bekommt er 1500 Euro zur Förderung des Ehrenamtes und fragt: „Was soll ich damit bewegen?“

Weihnachten ist die Zeit der Freude und des Schenkens. Ein „Geschenk“ empört den Bruchhausener Ortsbürgermeister Stefan Heinrichs aktuell jedoch. Die Ortsgemeinde hat Post von der Landesregierung erhalten. „Wir haben einen Zuwendungsbescheid über 1500 Euro, mit dem Betreff ‚Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken‘.







Artikel teilen

Artikel teilen