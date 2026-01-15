Jahresausblick für 2026 Bruchhausen hat kein Geld für Investitionen Sabine Nitsch 15.01.2026, 11:00 Uhr

Ortsbürgermeister Stefan Heinrichs pocht darauf, Mittel aus dem Infrastrukturpaket des Bundes zielgerichtet für Investitionen einzusetzen. Die Gemeinde hat vor, ihr Gewerbegebiet zu erweitern.

Vor allem die angespannte Finanzlage wird in Bruchhausen die zentrale Herausforderung sein, die die kleine Ortsgemeinde auch im Jahr 2026 bewältigen muss. „Wir stehen auch in diesem Jahr vor der Aufgabe, unter anspruchsvollen finanziellen Rahmenbedingungen Verantwortung zu übernehmen und verlässliche Strukturen zu sichern.







