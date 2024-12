Advent in Little Britain Britischer Weihnachtsmarkt in Vettelschoß Creativ Picture 08.12.2024, 17:00 Uhr

i Ein typisch britischer Weihnachtsmarkt lockte ins "Little Britain" in Vettelschoß. Heinz-Werner Lamberz

Einen Weihnachtsmarkt, wie ihn die Briten zelebrieren, konnten Besucher am Wochenende in Vettelschoß erleben.

„Welcome in Little Britain“ steht schon seit einigen Jahren auf dem Programm der zur Auswahl stehenden Weihnachtsmärkte in der Umgebung und meint natürlich den besonderen Weihnachtsmarkt in Kalenborn. . Seit dem 20. November stehen Monika Blackburn und Maria Kurlowski unter Hochdruck, viel Arbeit bis ins Detail sorgen dafür, dass der Gast beim Eintritt in den Markt in Kalenborn in eine andere Welt eintaucht.

