Tat ereignete sich in Neuwied Bringt blutiges Messer Angeklagten (18) in Bedrängnis? Rainer Claaßen 19.05.2026, 17:00 Uhr

i Die Tat wird aktuell am Landgericht in Koblenz verhandelt. Dabei soll geklärt werden, ob der Angeklagte mit Vorsatz gehandelt hat. Viktoria Schneider

Mit einem Messer ersticht ein 18-Jähriger aus der Ukraine einen älteren Mann in Neuwied. Ist die Tat geplant gewesen? Bei der Gerichtsverhandlung am Landgericht Koblenz soll diese Frage geklärt werden. Jetzt wurden weitere Beweisfotos präsentiert.

Vor dem Koblenzer Landgericht wurde der Prozess gegen den jungen Mann fortgesetzt, der im vergangenen Herbst einen anderen Mann mit einem Messer getötet hat. Es war der vierte von insgesamt sieben angesetzten Terminen – und er dauerte nicht lang: Nachdem bisher Zeugenaussagen angehört und Videos aus der Tatnacht gesichtet wurden, wurden jetzt lediglich ein paar Fotos gezeigt, die bei der Untersuchung des Tatorts durch die Polizei aufgenommen ...







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