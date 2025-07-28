Peggy Stüber ist Immobilienmaklerin mit Herz und Seele, hat diese Berufung aber erst spät zum selbstständigen Broterwerb gemacht. Die Powerfrau erzählt, was sie antreibt und vor allem, was sie noch alles plant.

Peggy Stüber erzählt von ihrem Beruf wie andere Leute von dem geplanten Urlaub. Sie ist Immobilienmaklerin, sehr erfolgreich und gefragte Expertin. Dabei macht die 55-jährige Breitscheiderin das noch gar nicht so lange, sie ist erst seit 2017 selbstständig.

Angefangen hat die Maklerin in der Sportwerbebranche. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei APA in Neuwied. Schon nach einem Jahr Berufsalltag entschied sie sich für eine berufsbegleitende Fortbildung zur Marketingkauffrau bei der IHK. Dann kamen die Kinder.

Von Kindern zur Selbstständigkeit ermutigt

Als alle drei sicher in der weiterführenden Schule angekommen sind, entschließt sich Stüber wieder zum Lernen. Sie absolviert ein Studium zur Immobilien-Fachwirtin bei der IHK in Koblenz. „Das war dann auch noch mal eine fachliche Bestätigung, dass man kompetent mit Immobilien umgehen kann.“ Das Zertifikat ist da, die menschliche Bestätigung erhält Stüber, als sie beim Familienrat im Jahr 2016 von ihren Kindern hört: „Mensch Mama, jetzt mach dich doch selbstständig.“

Und dann ging es los: In dieser ersten Phase sei ihr Ziel gewesen, genauso viel zu verdienen wie vorher mit dem Minijob, erzählt die Maklerin heute. Sie habe sich damals schnell nach Hilfe umgeschaut und zum Beispiel eine Maklersoftware oder eine günstigere Alternative zu Immo-Scout gefunden. „Und dann habe ich Social Media für mich entdeckt“, erzählt Stüber. Sie recherchiert über Facebook und Linkedin, erstellt ein Instagram-Profil und legt sich sogar einen Tiktok-Kanal an.

i Peggy Stüber am Schreibtisch Jörg Niebergall

„Ich bin klein und blond und werde gern unterschätzt.“

Peggy Stüber

Dass ihre Arbeit an Fahrt aufnimmt, merkt Stüber im Winter 2022. Auf einmal wird sie als Expertin wahrgenommen. „Ich bin klein und blond und werde gern unterschätzt“, erzählt die Karrierefrau. Das sei für sie in Ordnung. „Ich wollte es mir mit der Selbstständigkeit selbst beweisen, nicht anderen.“ Trotzdem genieße sie den Moment, in dem Kunden ihr Fachwissen anerkennen.

i Von ihrem Haus aus hat Peggy Stüber einen herrlichen Blick. Jörg Niebergall

Bei vielen halte sich immer noch hartnäckig das Vorurteil, die Maklerarbeit bestünde lediglich daraus, die Tür zur Hausbesichtigung aufzuschließen. Dabei sei die Arbeit deutlich komplexer. Stüber muss prüfen, ob ein Haus genehmigt ist, welche Daten es gibt, welche sie noch einholen muss und welche Defekte das Haus hat. Verkäufer müssen rechtlich aufgeklärt werden. Und dann ist da immer noch die Frage, ob eventuelle Käufer auch einen sicheren Finanzierungsplan haben. Mit dem Anstieg der Zinsen hätte sich zudem das Verfahren in den vergangenen Jahren noch verkompliziert. Bis zum Notartermin könnten mitunter schon mal mehr als vier Monate vergehen.

Zweites Standbein im Aufbau

Und das ist nur ihr Vollzeitjob. Momentan plant Stüber, sich mit ihrer Expertise zu Social Media und zur Sichtbarkeit ein zweites Standbein aufzubauen. Sie will als Moderatorin oder Sprecherin buchbar sein und Seminare zu den Themen „Sichtbarkeit in sozialen Medien“ und „Farming für Immobilienmakler“ anbieten. Letzteres bezieht sich auf eine Marketingstrategie, bei der Immobilienmakler in einem bestimmten Gebiet als führende Experten wahrgenommen werden und Kundenbeziehungen wie ein Gärtner besonders pflegen wollen. „Ich netzwerke unheimlich viel“, erzählt Stüber. Sie empfiehlt auf ihrer Website andere Maklerinnen und Makler und hält guten persönlichen Kontakt zu ihren Kollegen im näheren Umfeld. „Ich habe keinen Bock auf Stress, und ich muss auch keinem etwas abluchsen“, sagt Stüber.

„Wenn man liebt, was man tut, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an.“

Peggy Stüber

Stüber bekleidet auch mehrere Ehrenämter: Zum Beispiel ist sie Vorsitzende des Wirtschaftsforums der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, seit 15 Jahren Schatzmeisterin des VfL Waldbreitbach und seit nun 20 Jahren ehrenamtliche Richterin am Landes- und Sozialgericht Mainz. „Ich höre oft: ‚Peggy, dein Tag hat mehr Stunden als meiner‘. Aber wenn man liebt, was man tut, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an“, sagt Stüber. Dass sie das tut, hört man ihr an.