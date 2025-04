Die Küche des Restaurants „Zum Dorfkrug“ in Breitscheid hat am Sonntag (6. April) in Flammen gestanden. Es gab drei Leichtverletzte. Die Feuerwehr konnte letztlich Schlimmeres verhindern. Inzwischen ist die Brandursache bekannt.

Für Naveen Kumar war der vergangene Sonntag (6. April) ein schwarzer Tag. Der Betreiber des Restaurants „Zum Dorfkrug“ in Breitscheid erlebte, wie seine Küche vormittags plötzlich in Flammen aufging. Die eigenen Löschversuche zeigten keine Wirkung: Die Feuerwehr musste anrücken, damit das Feuer nicht auf das gesamte Lokal in Holzbauweise übergriff. Rund 50 Feuerwehrleute waren nach Auskunft von Peter Schäfer, Wehrleiter in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, in der Roßbacher Straße 12 im Einsatz.

Höhe des Schadens noch unklar

Die Polizeiinspektion Straßenhaus spricht am Dienstag (8. April) nach dem Küchenbrand von drei Leichtverletzten aufgrund von Rauchgasvergiftung. Der Restaurantbetreiber Kumar selbst ging nicht ins Krankenhaus, denn er muss sich um den Fortbestand des „Dorfkrugs“ kümmern. Einer seiner Mitarbeiter war ebenfalls im Betrieb, als das Feuer ausbrach.

Wie hoch der Schaden ist, kann er bislang noch nicht abschätzen. „Das ganze Lokal stinkt nach dem Feuer. Es muss alles gereinigt werden“, erklärt Kumar. Lebensmittel und Geschirr müssten entsorgt werden nach dem Brand. Kumar bietet im „Dorfkrug“ seit Dezember 2016 deutsche, italienische und indische Küche an. Das Lokal verfügt über insgesamt 85 Plätze. Die Gerichte können auch mittels Lieferservice bestellt werden.

Polizei spricht von technischem Defekt

Die Brandquelle vom Sonntag ist laut Kumar der Pizzaofen. Das sei zumindest die erste Einschätzung von Feuerwehr und Polizei gewesen. Die Polizeiinspektion Straßenhaus spricht am Dienstag von einem technischen Defekt als Brandursache. Vorübergehend muss der „Dorfkrug“ nun geschlossen bleiben. Die Versicherung soll den Schaden übernehmen. Ein Gutachter müsse sich zunächst einen Eindruck vom Küchenbrand verschaffen. Kumar wolle „schnellstmöglich“ wieder das Restaurant öffnen.

Der „Dorfkrug“ sei bis zu dem Brand „sehr gut“ gelaufen. „Wir hatten gut zutun, da kann ich mich nicht beschweren“, sagt Kumar. Für Breitscheids Ortsbürgermeisterin Rita Viccari ist die vorübergehende Schließung des „Dorfkrugs“ ein „herber Verlust“. „Dort kommt das Dorf zusammen. Doch wir hatten Glück im Unglück, dass die Breitscheider Feuerwehr keine weite Anfahrt hatte. Somit konnte das Feuer nicht auf weitere Teile des Gebäudes überspringen“, sagt Viccari.