Jahresausblick 2025 Breitscheid will attraktiv für Familien bleiben 21.01.2025, 14:00 Uhr

i Die Marienschule in Breitscheid soll in den Sommerferien einen neu gestalteten Schulhof bekommen. Auf einem Gelände zwischen der Grundschule und der Kita "Haus Kunterbunt" entsteht zudem eine Multifunktionssportfläche. Archiv Jörg Niebergall

Breitscheid investiert kräftig ins Schulzentrum: Die neue Sportanlage soll bis zu den Sommerferien fertig sein. Der Schulhof der Marienschule bekommt zudem ein neues Gesicht. In Hümmerich wird viel Zeit in die Planung eines Neubaugebiets gesteckt.

In der einwohnermäßig zweitgrößten Ortsgemeinde der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, in Breitscheid, soll 2025 rund um die Marienschule einiges passieren. Ortsbürgermeisterin Rita Viccari kündigt an, dass im Frühjahr mit dem Bau der 860.000 Euro teuren Multifunktionsfläche begonnen werden soll.

