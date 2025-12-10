Neuer Bürgermeister: Fischer: Breithausen wird in Kurtscheid feierlich verabschiedet
Neuer Bürgermeister: Fischer
Breithausen wird in Kurtscheid feierlich verabschiedet
Mit Hans-Werner Breithausen (SPD) verlässt ein Ur-Gestein das Schiff VG-Verwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach. Als letzte Amtshandlung vereidigte er seinen Nachfolger Pierre Fischer (CDU). Danach folgten Lobeshymnen auf den scheidenden Bürgermeister.
Lesezeit 3 Minuten
Als der Musikverein Harmonie Kurtscheid ansetzte, dem scheidenden Bürgermeister Hans-Werner Breithausen anlässlich seiner Verabschiedung in der Wiedhöhenhalle seinen Musikwunsch („One Moment in Time“ von Whitney Houston) zu erfüllen, hat dieser noch einmal eine Parallele zu seiner Arbeit als Chef der VG gezogen.