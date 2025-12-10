Neuer Bürgermeister: Fischer Breithausen wird in Kurtscheid feierlich verabschiedet 10.12.2025, 14:00 Uhr

i Landrat Achim Hallerbach (rechts) überreichte Hans-Werner Breithausen im Namen des Kreises zum Abschied ein gerahmtes Geschenk. Jörg Niebergall

Mit Hans-Werner Breithausen (SPD) verlässt ein Ur-Gestein das Schiff VG-Verwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach. Als letzte Amtshandlung vereidigte er seinen Nachfolger Pierre Fischer (CDU). Danach folgten Lobeshymnen auf den scheidenden Bürgermeister.

Als der Musikverein Harmonie Kurtscheid ansetzte, dem scheidenden Bürgermeister Hans-Werner Breithausen anlässlich seiner Verabschiedung in der Wiedhöhenhalle seinen Musikwunsch („One Moment in Time“ von Whitney Houston) zu erfüllen, hat dieser noch einmal eine Parallele zu seiner Arbeit als Chef der VG gezogen.







