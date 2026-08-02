Runder Geburtstag steht bevor Brauchtum lebt beim Bad Hönninger Bunnefest weiter Creativ Picture 02.08.2026, 11:00 Uhr

i Seit fast drei Jahrzehnten verbindet das Bunnefest in Bad Hönningen Menschen im ganzen Ort. Heinz-Werner Lamberz

Aus einer spontanen Geste entstand vor drei Jahrzehnten eine feste Größe im Bad Hönninger Veranstaltungskalender. Dank des Engagements zweier Vereine bleibt das Bunnefest mit seiner berühmten Bunnesupp und seinem karnevalistischen Gedanken lebendig.

Im kommenden Jahr wird das Bad Hönninger „Bunnefest“ 30 Jahre alt. Den Ursprung hatte das Fest damals, als der Kegelclub „Feldbunne“ der damaligen Musikgruppe um Konrad Hecken, Günter Labonde, Friedel Labonde und Arno Rick, als Dankeschön ein 10-Liter-Fass Bier spendierte.







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