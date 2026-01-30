Feuer im August in Köhlershohn Brandursache nach Dachstuhlbrand bleibt unklar Daniel Dresen 30.01.2026, 06:00 Uhr

i Im August 2025 musste die Feuerwehr der VG Asbach zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus im Windhagener Ortsteil Köhlershohn ausrücken. Nach Auskunft der Neuwieder Kriminalpolizei ist die Brandursache bis heute unklar. Archiv Feuerwehr VG Asbach/Tim Wessel. Feuerwehr VG Asbach

Im August 2025 ist die Feuerwehr der VG Asbach zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Windhagener Ortsteil Köhlershohn gerufen worden. Der Dachstuhl stand in Flammen. Die Ermittlungen der Polizei nach einer Brandursache verliefen erfolglos.

In den Morgenstunden des 11. August 2025 geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Windhagener Ortsteil Köhlershohn in Flammen. Die Kriminalpolizei Neuwied nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet die Polizei einige Monate nach dem Vorfall, dass nach wie vor unklar ist, warum das Obergeschoss Feuer fing.







