Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen sorgen seit Tagen auch im Kreis Neuwied für Brandgeruch und Rauchniederschlag. Viele Menschen sind verunsichert. Zahlreiche Fehlalarme gehen bei den Feuerwehren an Rhein und Wied ein.
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Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen verunsichern seit Tagen die Menschen im Kreis Neuwied. Die derzeitigen Wind- und Wetterverhältnisse sorgen dafür, dass Brandgeruch und Rauchniederschlag auch an Rhein und Wied wahrgenommen werden. Seit Samstagabend informiert das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz mittels der Warn-App Nina über Geruchsbelästigungen durch die Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn und im Kreis Düren.