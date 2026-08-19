Waldbrände in Belgien und NRW Brandgeruch sorgt für Fehlalarme im Kreis Neuwied Daniel Dresen 19.08.2026, 12:00 Uhr

i Der Waldbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien sorgt auch in der VG Asbach weiterhin für einen unangenehmen Brandgeruch und Rauchniederschlag. Feuerwehr VG Asbach/Tim Wessel

Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen sorgen seit Tagen auch im Kreis Neuwied für Brandgeruch und Rauchniederschlag. Viele Menschen sind verunsichert. Zahlreiche Fehlalarme gehen bei den Feuerwehren an Rhein und Wied ein.

Waldbrände in Belgien und Nordrhein-Westfalen verunsichern seit Tagen die Menschen im Kreis Neuwied. Die derzeitigen Wind- und Wetterverhältnisse sorgen dafür, dass Brandgeruch und Rauchniederschlag auch an Rhein und Wied wahrgenommen werden. Seit Samstagabend informiert das Lagezentrum Bevölkerungsschutz Rheinland-Pfalz mittels der Warn-App Nina über Geruchsbelästigungen durch die Feuer im Naturschutzgebiet Hohes Venn und im Kreis Düren.







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