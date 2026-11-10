Buch von Neuwieder Frank Beuth
Branche im Wandel: Einblicke in die Metzgerlandschaft
Frank Beuth blickt auf mehr als 40 Jahre Berufserfahrung als Verkäufer, Techniker und Geschäftsführer für Fleischerei- und Leben
Frank Beuth blickt auf mehr als 40 Jahre Berufserfahrung als Verkäufer, Techniker und Geschäftsführer für Fleischerei- und Lebensmittelmaschinen zurück.
Privatarchiv Familie Frank Beuth

Frank Beuth aus Neuwied hat nach mehr als 40 Jahren Berufserfahrung in der Fleischerbranche ein Fachbuch veröffentlicht. Ein persönlicher Blick auf Tradition, Wandel und den Kampf ums regionale Handwerk.

Lesezeit 3 Minuten
In mehr als 40 Jahren Berufserfahrung hat Frank Beuth keine Branche, sondern eine ganze „Metzgerlandschaft“ kennengelernt, die nicht nur aus Geräten und Geschäften, sondern auch aus Menschen und Familien besteht. In vier Jahrzehnten als Verkäufer, Techniker und Geschäftsführer für Fleischerei- und Lebensmittelmaschinen ist er auch mal auf die Nase gefallen und hat erlebt, wie sich diese Landschaft verändert hat.
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