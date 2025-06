Wenn man, wie die ehemaligen Junggesellen „Bräpe Jonge“ aus Waldbreitbach mit ihrem 50-jährigen Bestehen und rund 83 Mitgliedern im Alter von 25 bis 80 Jahren, einen runden Geburtstag feiert, dann muss man sich auch in Sachen Geburtstagsveranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen. Dem traditionellen Brunnenfest, das am Wochenende zum 42. Mal begangen wurde, wurde mit Livemusik an beiden Tagen zusätzlicher Glanz verliehen.

Am Samstagabend rockte sich „Beasts of Bourbon“ mit Leadsänger Frank „Faxe“ Kötting durch die Hitlisten der vergangenen Jahrzehnte. Am Sonntag lockte der Musikverein Wiedklang“ die Musikfans an die ehemalige Dorfschmiede.

Jörg Niebergall

Und obwohl das Wetter nicht ganz so mitspielte, war das Gelände gut gefüllt. Das Geburtstagskind aus dem Jahrgang 1975 selbst hatte für reichlich Verpflegung gesorgt, von den Imbissvarianten über den Getränkestand mit Frischgezapftem, bis hin zur leckeren Cocktailbar mit Sekt- und Bowle-Variationen.