In Ratzert-Brubbach 
Bracken Open Air: Musik- und Kinderprogramm begeistern
Die Band "Four Greeds" überzeugte beim Bracken Open Air mit Pop- und Rockklassikern.
Die Band "Four Greeds" überzeugte beim Bracken Open Air mit Pop- und Rockklassikern.
Jörg Niebergall

Anlässlich des Bracken Open Air hat sich der Sportplatz in Ratzert-Brubbach für zwei Tage in ein Festivalgelände verwandelt. Neben Rockmusik für die Erwachsenen gab es auch ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Kinder.

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Was ein echter Festival-Besucher ist, der lässt sich auch von ein paar Gewitterwolken nicht abschrecken: So zogen dann auch die Macher vom Kulturverein Bracken ein durchaus positives Fazit am ersten Abend des Bracken Open Air. Die Stimmung auf dem in diesem Jahr zweitägigen Festival hatte dem Unwetter am Freitag erfolgreich standgehalten.

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