In Kasbach-Ohlenberg haben Gerhard und Ingrid Ziegler ein Gartenparadies angelegt, das fast schon eine Weltreise ermöglicht. Die Geflügelvolieren locken Schmarotzer auf vier Pfoten an.

Seit 42 Jahren leben Ingrid und Gerhard Ziegler in einem ehemaligen Bauernhaus am alten Schulplatz in der Mitte Ohlenbergs gegenüber der Kirche. Von außen ist nicht zu sehen, dass zu dem Haus 2000 Quadratmeter Gartengrundstück gehören. Beim Tag der offenen Gartenpforte lässt das Ehepaar aber schon mal in seinen Garten blicken.

Chaos oder Gartencenter?

„Manche fragen, was das denn für ein Durcheinander sei. Andere sagen uns, es sehe aus wie im Gartencenter“, erzählt Gerhard Ziegler im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Konditormeister im Ruhestand, aber den Garten bekommt er ganz offensichtlich auch sehr gut gebacken. Denn „der Garten ist eher Gerhards Revier“, sagt seine Frau Ingrid. Sie genieße ihn natürlich auch, aber sie sei im Hause Ziegler eher für andere Aufgaben zuständig, so die pensionierte Lehrerin weiter.

i Gerhard und Ingrid Ziegler unter dem Schattendach des Metall-Pavillons an den Rosenbüschen. Säulenzypressen sorgen für südliches Flair. Andreas Winkelmann

Es gibt eine Rasenfläche und ein Aufstellschwimmbecken, das ist aber eher für die beiden Enkelkinder. Für die seien auch die beiden Baumhäuser, die sich in den Bäumen im Garten verstecken. Und verstecken ist das richtige Stichwort: Denn außerhalb der Rasenfläche ist der Garten verwunschen, dicht und abwechslungsreich bepflanzt, und immer wieder gibt es neue Dinge zu entdecken. Ein Bachlauf und ein unter Stauden versteckter Teich gehören auch dazu.

Auf verschlungenen, gepflasterten Wegen und natürlichen Pfaden kann man durch den Garten schlendern, der weder durcheinander noch wie ein Gartencenter wirkt. So viele Pflanzen und solche Gestaltung ist man eher von botanischen Gärten gewohnt. „Wir haben mehr oder weniger thematische Bereiche angelegt“, erklärt Gerhard Ziegler. Da sind die Rosen neben dem Pavillon, unter dem man im Schatten zwischen ihnen sitzen kann. Von dort kann man auf die Säulenzypressen blicken, das wirkt mediterran. Dazu tragen auch die Olivenbäume und Lavendelbüsche bei, die dort stehen.

i Auch Kunst und dekorative Gartenaccessoires finden sich an vielen Stellen des abwechslungsreichen Gartens Andreas Winkelmann

Etwas weiter die asiatische Ecke: Japanische Ahornbäume finden sich hier und da – 30 Stück, unterschiedliche Arten, stehen im Ziegler'schen Garten. Koto-no-ito, Japanischer Fächerahorn, gehört auch dazu. Gerhard Ziegler zeigt auf die rötlichen Blüten des Seidenbaums, einer Baumart, die in Asien, Afrika und Australien beheimatet ist. Etliche tropische Pflanzen gedeihen im Garten der Zieglers, wo doch weniger Tropen- als viel öfter raues Westerwald-Klima herrscht. Beim Seidenbaum befindet sich ein Hochbeet und dahinter ein klassisches Gemüsebeet. In diesem Gartenbereich werden Tomaten oder auch Kohl gezogen. Ein wenig Selbstversorgung ist also auch dabei.

Themenbereiche angelegt

Vorbei an einer roten Hütte mit Außenküche und einer weiteren gemütlichen Sitzgelegenheit mit Tisch – wieder umgeben von Stauden und Bäumchen – spannt ein großer Kirschbaum seine Zweige über den Boden und spendet Schatten. „Hier sitzen wir schon mal drunter, wenn es sehr warm ist“, berichtet Ziegler. Dann geht es weiter, vorbei an Ton- und Steinköpfen, Kugeln, Metallobjekten und dekorativen Holzelementen. Überall finden sich – mal präsent, mal verborgen, mal unten auf dem Boden hinter Stauden, mal oben an den Ästen der Bäume – Kunst- und Deko-Objekte. Wie die Pflanzung im Garten sind auch die dekorativen Gegenstände unterschiedlich und abwechslungsreich.

i Viele Sitzgelegenheiten an prominenten und versteckten Plätzen erreicht man über Pfade ebenso wie über geschwungene, rustikale Pflasterwege. Andreas Winkelmann

Der Garten hat sich über die Jahre immer weiter entwickelt. Zum Beispiel sind durch die größer werdenden Bäume Schattenflächen entstanden, auf denen die Zieglers Arten anpflanzen, die damit klarkommen. Und so will es das Ehepaar auch weiterhin halten. Große Pläne oder Veränderungswünsche gibt es nicht. Gerhard Ziegler arbeitet nicht nur im, sondern auch mit dem Garten.

Von Schädlingen und vernichteten Buchsbäumchen

Die vielen verschiedenen Pflanzen, keine Gartenmonokultur, sind vielleicht auch Grund dafür, dass die Zieglers keine Probleme mit Schädlingen haben, Chemie wird daher nicht eingesetzt. Obwohl, der Buchsbaumzünsler hat dennoch zwischen Stauden, Büschen, Trompetenbaum und Bonsaibäumen in Töpfen auch die Buchsbäume im Garten des Ehepaares entdeckt. „Wir hatten 72 schöne Buchsbaumkugeln, davon mussten wir schweren Herzens die meisten entfernen“, sagt Gerhard Ziegler zerknirscht, 25 seien noch geblieben.

Das sei traurig, vor allem, wenn man an die Zeit und das Engagement über all die Jahre hinweg für die Pflanzen denke. Aber auch die Letzten wird der kleine Falter wohl noch als Eiablage und Speisekammer für seine Raupen finden. Die Funkien in vielen Töpfen auf Steinen und Holzstämmchen am rustikalen Steinweg dienen als Schneckenfalle, von denen diese abgesammelt werden können. So wird verhindert, dass sich die Kriecher zu sehr im Garten ausbreiten. Das sei machbar, erzählt Gerhard Ziegler.

i Nicht nur exotische Pflanzen schmücken den Zieglerschen Garten: Ein Paar Indochina-Pfaufasane leben artgerecht in einer großen Voiliere und genießen auch mal Auslauf im Freien. Andreas Winkelmann

Der Aufwand dagegen, den kleinen Zünsler im Griff zu behalten, sei für Privatleute gar nicht umsetzbar, resümiert er. Zwei etwas größere Schädlinge kamen dennoch schon zu Besuch. Ein Waschbär muss es gewesen sein, der beschwerte Nistkästen umgekippt und ausgeräumt hat. Und der Fuchs war auch schon da. Gerade Letzterer teilt nämlich ein weiteres Hobby von Gerhard Ziegler: Geflügel. In großen, schön und abwechslungsreich gestalteten Volieren finden sich teils außergewöhnliche Hühnervögel, junge Zwerg-Wyandotten zum Beispiel.

Fuchs und Waschbär teilen sich Zieglers zweites Hobby: Geflügel

Sie haben ihre Voliere, wie die anderen Tiere, am Rande des Gartens, nun gut gesichert gegen Fuchs- oder Waschbär. Jahrzehnte war Ziegler in Geflügelvereinen als Richter und Vorstand unterwegs. Da ist es nicht verwunderlich, dass er immer noch züchtet. Rund 20 Exemplare vier verschiedener Hühnerrassen fühlen sich im Zieglerschen Vielfaltgarten wohl, darunter, wie bei den Pflanzen, auch exotische Exemplare. Zwei Indochina-Pfaufasane, auch Grauer Pfaufasan genannt, tummeln sich in einer reich bepflanzten Außenvoliere. Im Garten der Zieglers ist es also auch fast ein wenig wie im Zoo.

„Wenn man diese Blätter zerreibt, riecht es aromatisch“, führt Gerhard Ziegler an einer Pflanze zum Schluss des Rundganges vor. Es sind die Blätter der Orangenblume, die den fruchtig-aromatischen Duft marokkanischer Kräuter verströmen. Und sie heiße Blume, obwohl es ja ein Strauch sei, erklärt er.

Nun ist es hier, in der außergewöhnlichen Gartenoase der Familie Ziegler, doch ein bisschen wie im Gartencenter. Nur die Auswahl ist abwechslungsreicher und Wissen und Beratung Gerhard Zieglers vermutlich auch besser.

Fotos von Ihrem Garten

Heute starten wir unsere Serie über besondere Gärten im Kreis Neuwied, und wir wollen auch Gärten unserer Leser zeigen. Schicken Sie uns gern ein Foto mit ein paar Infos an rz-neuwied@rhein-zeitung.net