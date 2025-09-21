Von Seifenkisten zum Porsche Bonefelder haucht seinen Oldtimern wieder Leben ein Jörg Niebergall 21.09.2025, 17:00 Uhr

i Volker Werner hat raus, wie man in die Jahre gekommenen Fortbewegungsmittel und auch Seifenkisten echtes Leben einhaucht. Jörg Niebergall

In seiner Werkstatt schraubt Volker Werner an Oldtimern. Ein Suzuki JL und ein Ford Buckel Taunus sind gerade in der Mache. Doch sein erstes Projekt, ein Porsche 928, ist sein ganzer Stolz.

Irgendwie muss ihm die Schrauber-Leidenschaft in die Wiege gelegt worden sein. Was vor mehr als 20 Jahren mit dem Herstellen von schmucken Seifenkisten-Rennern begann, hat sich bei Volker Werner (Mitglied der IG Young- und Oldtimer Neuwied) mittlerweile zur Erfüllung eines Traumes entwickelt: In nahezu jeder freien Minute steht der Bonefelder in seiner zum Hobbyraum umfunktionierten Garage und haucht alten Fahrzeugen wieder Leben ein.







