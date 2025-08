Neben dem 14. Bobby-Car-Rennen für den Nachwuchs bot das Burfest in Bonefeld auch Genuss für die Sinne.

Bunt wie die Schirme an der Decke des Festzeltes: Das Programm, das die Macher des Bonefelder Burfestes vom Burverein Bonefeld in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben, hatte für jeden Besucher ein Schmankerl parat. Schon am Samstagabend hatte DJ Janik bei leckeren Cocktails für Partystimmung gesorgt.

Zwei der Höhepunkte am Sonntag waren zweifelsohne die Auftritte der United Voices, der gemischte Chor des Männergesangvereins aus Horhausen, aber auch der italienische Liedernachmittag mit Michelangelo, einem waschechten Italiener aus dem beschaulichen Elsbach.

Nachwuchs liefert sich Bobby-Car-Rennen

Der kleine und große Nachwuchs zeigte beim 14. Bobby-Car-Rennen seine Klasse. Und kulinarisch kann dem Burfest sowieso kaum jemand das Wasser reichen: Neben einem großen Kuchenbuffet – natürlich mit selbst gebackenen Kreationen – und verschiedenen Imbissvarianten, von Pommes bis Currywurst, sind und bleiben die mit Kräutern gefüllten Forellen der Renner.