AfD-Wahlkampf im Heimathaus Bollinger propagiert in Neuwied die Abschiebeoffensive Ralf Grün 28.11.2025, 14:00 Uhr

i Etwa 90 AfD-Mitglieder und Sympathisanten sind der Einladung der Neuwieder AfD ins Heimathaus gefolgt. Ralf Grün

Während vor dem Heimathaus Menschen gegen die AfD-Wahlkampfveranstaltung protestierten, schworen drinnen die Redner Parteimitglieder und Sympathisanten auf die Zeit nach dem Sieg bei den Landtagswahlen ein. Auch in Europa wehe bald ein anderer Wind.

Die AfD wittert auf allen politischen Ebenen Morgenluft. Daran ließen die Redner am Donnerstagabend im Neuwieder Heimathaus keine Zweifel aufkommen. 75 Minuten lang ist den Parteimitgliedern und Sympathisanten im Publikum klargemacht worden, dass sie die „wahren Patrioten“, „die besseren Demokraten“ sind und zudem das „Rückgrat der Nation“.







