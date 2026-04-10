Corona sorgte für Todesstoß
Boesner-Werk in Neuwied hat zwei Weltkriege überlebt
Heute könnte man das ehemalige Boesner-Gelände als Lost Place bezeichnen. Doch es war nicht immer so. Der Schraubenhersteller bl
Heute könnte man das ehemalige Boesner-Gelände als Lost Place bezeichnen. Doch es war nicht immer so. Der Schraubenhersteller blickt auf fast 180 Jahre Unternehmensgeschichte zurück.
Jörg Niebergall

Nicht Artilleriebeschuss brachte den Schraubenhersteller Boesner zu Fall, sondern Corona. Dabei konnte das Unternehmen aus Neuwied auf eine fast 180-jährige Geschichte zurückblicken. Diese fand 2020 – nach mehreren Insolvenzen – ihr tragisches Ende.

Lesezeit 2 Minuten
Kriege und Krisen konnten dem Neuwieder Traditionsunternehmen Boesner nichts anhaben. Selbst von einem Artilleriebeschuss erholte sich der Schraubenhersteller, doch dann kam Corona. Nach mehreren Insolvenzen fehlte am Ende die Kraft, um den wirtschaftlichen Todesstoß abzuwehren.

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