Boesner-Werk in Neuwied hat zwei Weltkriege überlebt

Nicht Artilleriebeschuss brachte den Schraubenhersteller Boesner zu Fall, sondern Corona. Dabei konnte das Unternehmen aus Neuwied auf eine fast 180-jährige Geschichte zurückblicken. Diese fand 2020 – nach mehreren Insolvenzen – ihr tragisches Ende.

Kriege und Krisen konnten dem Neuwieder Traditionsunternehmen Boesner nichts anhaben. Selbst von einem Artilleriebeschuss erholte sich der Schraubenhersteller, doch dann kam Corona.

Nach mehreren Insolvenzen fehlte am Ende die Kraft, um den wirtschaftlichen Todesstoß abzuwehren.