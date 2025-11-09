25 bis 175 Mal Blut gespendet Blutspender rund um Neuwied für Einsatz ausgezeichnet Jörg Niebergall 09.11.2025, 13:00 Uhr

i Neben Klaus-Dieter Walter und Walter Mirthes (beide 175 Mal), Jochen Homberg, Karl-Heinz Jung (beide 125) wurden weitere 24 Blutspender für 25-, 50-, 75- und 100-malige Spende mit Urkunde, Ehrennadel und Präsent bedacht. Jörg Niebergall

In Neuwied sind langjährige Blutspender geehrt worden, die dafür sorgen, dass kranke und verletzte Menschen mit Blutkonserven versorgt werden können. Manche von ihnen haben sich schon 175 Mal „anzapfen“ lassen.

„Blut spenden, heißt Leben zu schenken in einer Zeit, in der vieles selbstverständlich erscheint“, sagte Neuwieds Bürgermeister Peter Jung bei der Blutspender-Ehrung am Samstag im Restaurant „Zur Reithalle/Gastro Glück“ in Oberbieber. „Jeder von Ihnen trägt dazu bei, dass anderen Menschen in Not geholfen werden kann – oft dann, wenn es am dringendsten ist.







