Blutspender rund um Neuwied für Einsatz ausgezeichnet 

In Neuwied sind langjährige Blutspender geehrt worden, die dafür sorgen, dass kranke und verletzte Menschen mit Blutkonserven versorgt werden können. Manche von ihnen haben sich schon 175 Mal „anzapfen“ lassen.
Lesezeit 1 Minute
„Blut spenden, heißt Leben zu schenken in einer Zeit, in der vieles selbstverständlich erscheint“, sagte Neuwieds Bürgermeister Peter Jung bei der Blutspender-Ehrung am Samstag im Restaurant „Zur Reithalle/Gastro Glück“ in Oberbieber. „Jeder von Ihnen trägt dazu bei, dass anderen Menschen in Not geholfen werden kann – oft dann, wenn es am dringendsten ist.