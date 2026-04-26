Zehntes Summit in Neuwied Blues muss keine Trauermusik sein 26.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Climax-Bluesband konnte auf ihren Welthit „Couldn’t get it right“ natürlich nicht verzichten. Jörg Niebergall

Beim zehnten Blues Summit in Neuwied sorgten kreative Eigenkompositionen und beeindruckendes musikalisches Talent für begeisterte Besucher. Dabei wurden vom typischen Chicago Blues über bis zu Pop-affinen Stücken alle Vorlieben bedient.

Ein ausverkaufter Saal im Food Hotel in Neuwied, ein begeistertes Publikum und fantastische Musik von Meistern ihres Faches: Der zehnte Blues Summit hielt alles, was er im Vorfeld versprochen hatte. Mit der Climax Blues Band (CBB) und Innes Sibun hatten die Bluesfreunde Neuwied (BFN) zu ihrem Summit zum ersten Jahrzehnt erneut Hochkaräter verpflichtet.







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