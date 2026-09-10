Suche nach neuem Betreiber Blizzeria in Neuwied schließt plötzlich: Wer übernimmt? Rainer Claaßen 10.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Eingang der Blizzeria in Neuwied wirkt so, als wäre die Schließung ziemlich kurzfristig erfolgt. Rainer Claaßen

Plötzlich verwaist: Die bekannte Blizzeria in Neuwied ist geschlossen, Fenster und Telefone bleiben stumm. Wer den Standort übernimmt und wie es mit den Lieferungen weitergeht, ist noch offen.

Essen zu bestellen und liefern zu lassen, liegt im Trend. Das ist eine der wenigen Branchen, auf die sich die Pandemie positiv ausgewirkt hat. Zu den größeren Anbietern in Neuwied zählte sicher die Filiale der Blizzeria. Seit vielen Jahren lieferte das Franchise-Unternehmen von seinem Standort in der Andernacher Straße Pizza und Pasta in die Umgebung.







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