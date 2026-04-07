Gewitterfestes Gotteshaus
Blitzschutz der Dorfkirche in Windhagen saniert
Die Arbeiten an der Dorfkirche St. Bartholomäus sind erfolgreich abgeschlossen worden.
Die Arbeiten an der Dorfkirche St. Bartholomäus sind erfolgreich abgeschlossen worden.
Michael Moehlenhof. Michael Möhlenhof

Maroder Blitzschutz macht die Dorfkirche in Windhagen verwundbar. Handwerker waren nun in schwindelerregender Höhe im Einsatz; ein großer Kran schuf Zugang zum schwer erreichbaren Dachfirst.

Lesezeit 1 Minute
Die Sanierungsarbeiten am Blitzableiter der Windhagener Dorfkirche St. Bartholomäus sind erfolgreich abgeschlossen worden. Ein Mitglied des Kirchenvorstands teilte mit, dass die Maßnahme notwendig geworden war, nachdem bei einer routinemäßigen Überprüfung eine besonders kritische Stelle in der Mitte des Dachfirstes entdeckt worden war.

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