Umfrage zu Lieblingsliedern Blink182 und mehr: Was Bürger im Kreis Neuwied hören Jörg Niebergall 29.12.2025, 07:00 Uhr

i Mark Hoppus ist Sänger und Bassist der Punkband Blink182. Der Melsbacher Matthias Tittelbach hört die Band ganz gern. Max Montgomery/Sotheby's. picture alliance/dpa/PA Media

Spotify veröffentlicht für den Kreis Neuwied nur Daten für die Stadt Neuwied. Deshalb hat sich unsere Zeitung bei einer kleinen Umfrage umgehört, welche Musik im Jahr 2025 im Kreis Neuwied besonders beliebt war.

Der Kreis Neuwied hat insgesamt fast 190.000 Einwohner. Zahlreiche davon sind auch in Musikvereinen aktiv, und natürlich hören sie auch selbst viel Musik. Doch es werden nicht nur regelmäßig Streamingportale wie Spotify genutzt, der eine oder andere legt sicher auch alte Platten auf oder legt CDs ein.







