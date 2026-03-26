Bücherlager für Thalia Blick in „rätselhaften“ Container in der Neuwieder City Rainer Claaßen 26.03.2026, 14:57 Uhr

i Leeren den Container um 8 Uhr morgens gemeinsam: Die Buchhändlerinnen Bettina Krauß (links) und Carina Nickenig. Rainer Claaßen

Während der Bauarbeiten in der Schlossstraße kann die Buchhandlung Thalia nicht wie sonst angeliefert werden. Deshalb gibt es ein temporäres Bücherlager in der Mittelstraße. Wir haben einen Blick ins Innere des orangefarbenen Containers geworfen.

Seit einigen Monaten steht links vom Eingang der Thalia-Buchhandlung in der Mittelstraße ein orangefarbener Container. Vor einigen Tagen berichtete unsere Zeitung, dass der Lieferant darin am frühen Morgen die von der Filiale bestellten Bücher deponiert.







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