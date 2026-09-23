Tag der Schiene Bad Hönningen Blick hinter den Bauzaun 2027 auf anderer Rheinseite? Jörg Niebergall 23.09.2026, 14:00 Uhr

i Auch in Bad Hönningen hatte die Deutsche Bahn die Baustelle für Interessierte geöffnet. Jörg Niebergall

Vom 10. Juli bis 12. Dezember ist die rechte Rheinschiene wegen der Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr komplett gesperrt. Am „Tag der Schiene“ hat die Bahn darüber unter anderem in Bad Hönningen informiert.

Wann kommt der nächste Zug? Diese Frage spielte jetzt am „Tag der Schiene 2026“ ausnahmsweise keine Rolle. Schließlich fahren auf der rechtsrheinischen Strecke derzeit ohnehin keine. Dafür wollten zahlreiche Besucher genauer wissen, warum zwischen Troisdorf und Wiesbaden seit Monaten gearbeitet wird.







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