In Dattenberg findet vom 3. bis 5. Oktober das 88. Erntedank- und Winzerfest statt. Höhepunkt ist der sonntägliche Umzug mit aufwendig gestalteten Wagen. Wenige Tage vor dem Fest durfte unsere Zeitung bei den Wagenbauern hinter die Kulissen schauen.
Eigentlich hat der Bauhof Feierabend. Dennoch sieht und hört man ein reges Treiben in dessen Halle. Es wird geklebt, gesägt, geschraubt und auch viel gelacht. Das Dattenberger Erntedank- und Winzerfest vom 3. bis 5. Oktober wird hier fahrzeugtechnisch vorbereitet.