Neue Parkregeln am Zoo Neuwied Bleibt Parken für Jahreskartenbesitzer kostenlos? Viktoria Schneider 04.03.2026, 17:00 Uhr

i Seit dem 1. März wird die Parkzeit der Besucher des Neuwieder Zoo mittels Kennzeichenerfassung überwacht. Jahreskartenbesitzer müssen aktuell nichts zahlen, dafür aber ein Ticket an der Kasse abholen. Bleibt das in Zukunft so? Jan Woitas. Jan Woitas/dpa

Hunderte wütende Kommentare erreichten den Zoo in Neuwied nach der Umstellung des Parksystems. Im Mittelpunkt der Diskussion ist die Sonderstellung der Jahreskartenbesitzer. Aktuell müssen sie noch nichts zahlen, aber bleibt das auch in Zukunft so?

Kennzeichenerfassung statt Parkschein: Mit dieser Entscheidung trat der Neuwieder Zoo eine Empörungswelle im Internet los. Einige Irrtümer konnten schnell aufgeklärt werden, doch besonders die Kommunikation mit der Öffentlichkeit sehen viele als verbesserungswürdig an.







Artikel teilen

Artikel teilen