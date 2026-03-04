Hunderte wütende Kommentare erreichten den Zoo in Neuwied nach der Umstellung des Parksystems. Im Mittelpunkt der Diskussion ist die Sonderstellung der Jahreskartenbesitzer. Aktuell müssen sie noch nichts zahlen, aber bleibt das auch in Zukunft so?
Kennzeichenerfassung statt Parkschein: Mit dieser Entscheidung trat der Neuwieder Zoo eine Empörungswelle im Internet los. Einige Irrtümer konnten schnell aufgeklärt werden, doch besonders die Kommunikation mit der Öffentlichkeit sehen viele als verbesserungswürdig an.