Am Wochenende fand die Veranstaltung in nicht sonderlich stimmungsvollem Ambiente in Neuwied statt – doch bleibt das auch in Zukunft so? Wir haben beim Stadtmarketing nachgefragt.

„Es ist ja nicht so, dass wir jetzt den Französischen Markt unbedingt auf dem Parkplatz an der Luisenstraße etablieren wollten“, sagt Nathalie Schneider, stellvertretende Leiterin des Neuwieder Amts für Stadtmarketing. Damit nimmt sie einigen Kritikern vielleicht etwas Wind aus den Segeln. Viele Besucher, die am Wochenende auf den Markt auf dem ehemaligen Aldi-Parkplatz in der Neuwieder Innenstadt gekommen waren, hätten sich gewünscht, dass die Veranstaltung wieder auf dem nun neu gestalteten Marktplatz stattfinden würde.

i Der Französischer Markt fand am letzten Juliwochenende statt. Jörg Niebergall

Darum funktioniert der Marktplatz nicht mehr als Standort

„Durch die ganzen Umbauten ist Fläche auf dem Marktplatz eben auch sehr begrenzt. Da gibt es den Brunnen, die Bäume stehen nicht mehr in einer Linie, wir müssen die Feuerwehrzufahrt freihalten und vieles mehr“, fügt Schneider hinzu. „Dazu kam, dass seit vergangenem Freitag das Toilettenhäuschen nun endgültig fertiggestellt wird. Dann wären es am Ende vielleicht gerade mal 20 Stände gewesen. Dann hätten wir bei Weitem nicht allen Anfragen einen positiven Bescheid geben können.“

i Der Markt lockte viele Gäste an. Jörg Niebergall

Dabei scheint das Feedback sowohl bei den Händlern als auch bei den Besuchern durchaus positiv gewesen zu sein. In den Gastrobereichen war es teilweise schwierig, einen Platz zu finden, vor den Verkaufsständen bildeten sich bei Brot, Wurst und Schinken kleinere Schlangen. „Klar gab es auch eine negative Rückmeldung vonseiten eines Händlers“, sagt Schneider. „Aber vielleicht fehlte es diesem Stand auch ein wenig an der nötigen Kreativität bei der Umsetzung.“

Wird Markt in Zukunft ausgedeht?

Die Kritik und die neuen Ideen fließen nun auch in die Vorbereitungen für das Jahr 2026 mit ein. Nicht nur Schneider könnte sich vorstellen, den Markt über die Kirchstraße hin auf den Platz vor dem Historischen Rathaus auszudehnen. „Da hatten wir in diesem Jahr ein wenig Respekt vor den Autofahrern“, so Schneider. „Durch die ganzen Baustellen in der Stadt hätte es bei einer mehrtägigen Sperrung der Kirchstraße wieder reichlich Kritik gegeben.“