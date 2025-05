Die Kreuzgang-Konzerte in der Abtei Rommersdorf erfreuen sich großen Zuspruchs. Die Nähe zu den Künstlern ist das Besondere an der von der Stadt Neuwied organisierten Konzertreihe.

Wenn die Stadt Neuwied traditionell zu den Kreuzgang-Konzerten in der Abtei Rommersdorf einlädt, ist das stets ein recht außergewöhnliches Event an einem Ort mit viel Stimmung und richtig guter Musik. Das Außergewöhnliche dabei: Man sitzt überdacht und doch im Freien, während mediterrane Düfte aus dem Kräutergarten herüberwehen und das Plätschern des Brunnens die Idylle unterstreicht.

i Im Kreuzgang der Abtei Rommersdorf bot sich für unseren Fotografen diese Perspektive auf das Bläserensemble Young harmonic Brass. Jörg Niebergall

Das Bläserensemble Young harmonic Brass, schon seit 31 Jahren auf Tour, begeisterte am Mittwochabend als Sextett mit hochklassiger Musik, viel Humor und charmanten Geschichten. Das ließen sich die Freunde der Blechbläsermusik natürlich nicht entgehen. Die Tickets für „Die Rheinsirenen“ am 19. Mai und den Abend mit „Simply Unplugged“ am 21. Mai sind bereits vergriffen. Mit lediglich 200 heiß begehrten Plätzen bietet die Location begrenzten Platz, was maßgeblich für die Nähe zu den Künstlern ist.