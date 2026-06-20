Kein feierlicher Anlass in Windhagen funktioniert ohne das Blasorchester Harmonie Windhagen. Inzwischen gibt es das Ensemble bereits seit 50 Jahren, ein guter Grund, es mal genauer zu beleuchten.
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Seit fünf Jahrzehnten prägt das Blasorchester Harmonie Windhagen das kulturelle Leben des Ortes – und das mit einer Mischung aus musikalischem Anspruch, generationsübergreifender Gemeinschaft und einer guten Portion Humor. „Ausgelöst durch den Auftritt des damaligen Fanfarenzugs beim Karneval, kam jemand auf die Idee: Windhagen braucht einen Musikverein“, erinnert sich ein Gründungsmitglied, das bis heute aktiv im Orchester mitspielt.