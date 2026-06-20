50 Jahre Harmonie Windhagen Blasorchester wird seinem Vereinsnamen gerecht Michael Möhlenhof 20.06.2026, 06:00 Uhr

i Frühjahrskonzert zum 50. Geburtstag der Harmonie Windhagen Harmonie Windhagen: Tim Ulama

Kein feierlicher Anlass in Windhagen funktioniert ohne das Blasorchester Harmonie Windhagen. Inzwischen gibt es das Ensemble bereits seit 50 Jahren, ein guter Grund, es mal genauer zu beleuchten.

Seit fünf Jahrzehnten prägt das Blasorchester Harmonie Windhagen das kulturelle Leben des Ortes – und das mit einer Mischung aus musikalischem Anspruch, generationsübergreifender Gemeinschaft und einer guten Portion Humor. „Ausgelöst durch den Auftritt des damaligen Fanfarenzugs beim Karneval, kam jemand auf die Idee: Windhagen braucht einen Musikverein“, erinnert sich ein Gründungsmitglied, das bis heute aktiv im Orchester mitspielt.







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