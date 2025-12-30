Bisher zwei Bürgermeisterkandidaten in Bad Hönningen

In Bad Hönningen wird am 22. März 2026 nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern auch ein neues Stadtoberhaupt. Bürgermeister René Achten muss sein Amt aufgeben. Mit Volker Risse und Mark Geimer werben mindestens zwei Kandidaten um Wählerstimmen.
Lesezeit 2 Minuten
Die rund 6300 Einwohner große Stadt Bad Hönningen braucht einen neuen Bürgermeister. Im Juni 2025 hat Amtsinhaber René Achten (CDU) seinen nahenden Rücktritt angekündigt. Erst im Sommer 2024 zum neuen Stadtoberhaupt gewählt, schickt die Bundeswehr den 42-jährigen Offizier nach Litauen.