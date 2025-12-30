Volker Risse und Mark Geimer Bisher zwei Bürgermeisterkandidaten in Bad Hönningen Daniel Dresen 30.12.2025, 11:00 Uhr

i In Bad Hönningen, hier der Rosengarten und im Hintergrund die katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul, wird am 22. März 2026 ein neuer Stadtbürgermeister gewählt. Archiv Heinz-Werner Lamberz

In Bad Hönningen wird am 22. März 2026 nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern auch ein neues Stadtoberhaupt. Bürgermeister René Achten muss sein Amt aufgeben. Mit Volker Risse und Mark Geimer werben mindestens zwei Kandidaten um Wählerstimmen.

Die rund 6300 Einwohner große Stadt Bad Hönningen braucht einen neuen Bürgermeister. Im Juni 2025 hat Amtsinhaber René Achten (CDU) seinen nahenden Rücktritt angekündigt. Erst im Sommer 2024 zum neuen Stadtoberhaupt gewählt, schickt die Bundeswehr den 42-jährigen Offizier nach Litauen.







