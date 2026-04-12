Neues Kapellchen eingeweiht
Bischof Dieser segnet neue Kapelle in Heimbach-Weis
Der Aachener Bischof und gebürtige Heimbach-Weiser Helmut Dieser, segnet das neue Kapellchen.
Der Aachener Bischof und gebürtige Heimbach-Weiser Helmut Dieser, segnet das neue Kapellchen.
Jörg Niebergall

Im vergangenen Jahr wurde das neue Kapellchen in Heimbach-Weis auf Initiative von Bürgern errichtet. Nun wurde es offiziell eingesegnet, durch Pfarrer Peter Dörrenbächer und Helmut Dieser, Bischof von Aachen und gebürtiger Heimbach-Weiser.

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Da ist ein echtes Schmuckstück entstanden. In einer kleinen Feierstunde wurde am Sonntag das neue Kapellchen „Maria am Weg“ an der Sayner Straße im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis offiziell vom Aachener Bischof Helmut Dieser, einem gebürtigen Heimbach-Weiser, und Pfarrer Peter Dörrenbächer offiziell eingesegnet.

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