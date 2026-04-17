Nach der Kapellensegnung Bischof Dieser hält Kontakt zu Heimatort Heimbach-Weis Jörg Niebergall 17.04.2026, 10:00 Uhr

i Bischof Helmut Dieser segnete die neue Kapelle in Heimbach-Weis ein. Jörg Niebergall

Tatsächlich hat der Bischof von Aachen unlängst das kleine Kapellchen im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis eingesegnet. Unsere Zeitung klärt auf, wie es dazu kam – und blickt auf die Vita des Kirchenmannes mit hiesigen Wurzeln.

Hoher Besuch bei der Einweihung des Kapellchens „Maria am Weg“ in Heimbach-Weis: Doch, dass der Bischof von Aachen, Helmut Dieser (63), nach Neuwied gekommen ist, hatte seinen Grund, Dieser ist nicht nur gebürtiger Heimbach-Weiser (Eltern: Edmund und Therese), er hat dort auch lange gelebt, war in der katholischen Jugend sehr aktiv (zuletzt als Ehrengast beim Ehemaligentreffen), hat in Bendorf sein Abitur bestanden und dann katholische ...







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