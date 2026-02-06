Letztes Tafelsilber verkauft
Bis zu 700 Arbeitsplätze im Erpeler Gewerbegebiet?
Ein Schild weist an einer Kreuzung auf ein Gewerbegebiet hin. Ein solches Gebiet wollen die Erpeler für die Hinterheide ausweisen.
Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz hatte für die Gemeinde Erpel ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, um Investoren für die Hinterheide zu suchen. Ein Projektierer hat den Zuschlag für 1,1 Millionen Euro erhalten. 

Jetzt ist es amtlich. Das Areal der Hinterheide, auf dem seit Jahrzehnten ein Gewerbegebiet für Erpel angedacht ist, wird verkauft. Einen Käufer gibt es bereits, der das Vorhaben umsetzen will.Die kleine Gemeinde Erpel will und muss dringend ihre Einnahmenseite verbessern.

