Die Energieversorgung Mittelrhein und die Stadtwerke Neuwied planen gemeinsam ein Windenergieprojekt. Bis zu 15 Windenergieanlagen könnten rund um Neuwied entstehen. Viel Strombedarf könnte gedeckt werden, und die Kommunen könnten sehr profitieren.

Im Kreis Neuwied gibt es große Potenzialgebiete für die Windkraft. Nicht nur direkt an der A3 werden hier Projekte geplant. Ein großes Vorhaben ist auch das gemeinsame der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und der Stadtwerke Neuwied, die einzelnen Standorte reichen von Heimbach-Weis und Oberbieber über Rengsdorf bis hin zu Anhausen oder auch Hardert.

„Die Stadtwerke Neuwied und die EVM stehen im Eigentum der Bürger. Das, was wir tun, tun wir wirklich im Sinne der Bürger“, bekräftigt Marcelo Peerenboom, Sprecher der Energieversorgung Mittelrhein. Weiterhin führt er aus, dass es das gemeinsame Ziel sei, eine energiefreundliche Versorgung darzustellen: „Primär geht es uns um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen“, unterstreicht er. Doch welche Daten und Fakten liegen dem aktuellen Projekt zugrunde? Wie ist der Stand und was sind die Hintergründe?

Möglichst wenig Wald soll gerodet werden

Am Anfang des Projektes führten die EVM und die Stadtwerke Neuwied eine Potenzialanalyse durch, wie Markus Behr, EVM-Fachbereichsleiter für erneuerbare Energien, erklärt. Dabei werden planungsrechtliche Vorgaben durch die Raumordnungen und Gesetzgebung berücksichtigt, zusätzlich werden beispielsweise bereits bekannte naturschutzfachliche Restriktionen wie Vogelschutzgebiete oder auch Mindestabstände zur Wohnbebauung beachtet, die bei mindestens 900 Metern liegen. Auch das Windpotenzial wird berechnet.

„Soweit möglich, versuchen wir möglichst wenig Waldflächen zu roden“, so Behr. Pro Anlagenstandort werden 0,75 bis 1 Hektar gerodet – etwa für die Montagefläche, die Kranstellfläche und Zuwegungen. Teilweise werden sie wieder aufgeforstet, sobald der Bau abgeschlossen ist und nur Wartung- und Unterhaltung der Anlagen gewährleistet sein müssen.

i In Neuwied und Umgebung könnten in den nächsten Jahre einige Windenergieanlagen errichtet werden. Marcelo Peerenboom/EVM

Hierzu ergänzt Peerenboom, dass ü ber die Hälfte der Windenergieanlagen der für das Vorhaben gegründeten Gesellschaft Erneuerbaren Energien Neuwied (EEN) seien aktuell in Kalamitätsflächen vorgesehen. Das Projekt ist im vergangenen Jahr gestartet. Derzeit umfasst es 15 Windenergieanlagen. „Einige Standorte dürften aufgrund von Restriktionen und Vorgaben nicht umsetzbar sein. 15 Anlagen sind nach unserer Sicht eine Maximalplanung“, sagt Behr.

Strom aus dem Windpark Neuwied

Je nach Standort können die bislang geplanten Windenergieanlagen unterschiedlich hoch sein, wobei die Abweichungen nicht zu riesig ausfallen. Die Gesamthöhe einer Anlage liegt laut Behr bei maximal 280 Metern über Grund. „Es ist ein leistungsstarker Windpark, den wir planen“, unterstreicht Behr. Unter Vorbehalt, wenn man davon ausginge, dass alle Windenergieanlagen umgesetzt werden würden, kalkulieren die Partner mit einem jährlichen Energieertrag von rund 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. „Allein 20 Prozent des künftig erwartbaren Strombedarfs der Stadt Neuwied könnten allein durch den Windpark Neuwied abgedeckt werden“, so Behr.

Finanziell könnten auch die Ortsgemeinden, die im Umkreis von bis zu 2,5 Kilometern um die einzelnen entstehenden Anlagen liegen, profitieren. Sofern alle Windkrafträdern gebaut werden würden, werden laut Behr rund 560.000 Euro jedes Jahr an diese Kommunen als finanzielle Wertschöpfung ausgezahlt.

Vieles ist noch zu klären

Noch gibt es aber vieles zu klären. Beispielsweise geht es um den Natur- und Artenschutz und hierfür nötige Kartierungen, die etwa Vogelarten betreffen. Hinzu kommen noch zu berücksichtigende Themen wie Luftfahrt und militärische Belange und die Genehmigungsverfahren generell. So wie Behr die Lage aktuell bewertet, müsste aufgrund des Leistungsumfangs der Windenergie auch in ein neues Umspannwerk in der Gemarkung Heimbach-Wies investiert werden, in das allein „etliche Millionen“ fließen würden.

Wie viel genau, müsste noch genau geplant werden. Grundsätzlich dienen Umspannwerke als Rückgrat der Stromnetze dazu, dass elektrische Energie in verschiedene Spannungsebenen umgewandelt werden kann, um eine sichere Übertragung zu garantieren. „Nach aktuellem Stand gehen wir von einer Umsetzung mit Inbetriebnahme Ende 2029 aus“, sagt Behr zu den Windenergieanlagen.

Gegründete Gesellschaft

Die Gesellschaft Erneuerbare Energien Neuwied (EEN) der gleichberechtigten Projektpartner Energieversorgung Mittelrhein (EVM) und Stadtwerke Neuwied (SWN) wurde laut EVM-Sprecher Marcelo Peerenboom am 16. Dezember 2024 gegründet. „Es ist uns wichtig, die regionale Energieversorgung voranzutreiben“, sagt er. In der Zusammenarbeit der beiden Partner sieht er die ideale Kombination. Die Stadtwerke Neuwied seien gut lokal verortet und vernetzt, und die EVM hat die Erfahrung mit in Betrieb genommenen Windparks: „Wir haben mehr als 20 Jahre Windparkerfahrung mit, die Stadtwerke Neuwied haben die örtlichen Kenntnisse mit – auch über die Infrastruktur“, sagt Peerenboom.