Leben und arbeiten an der B42 Bis 2011 trennte die Bundesstraße Unkel und Scheuren Sabine Nitsch 13.03.2026, 06:00 Uhr

i Im Jahr 2008 sah die B42 bei Unkel noch so aus. Für Fußgänger war es schwierig, die Straße zu queren. Sabine Nitsch

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur viel befahrenen Bundesstraße entlang des Rheins auf. Dieses Mal geht es darum, dass die Überquerung der B42 bis zum Ausbau 2011 bei Scheuren eine Mutprobe war.

Rund 50.000 Fahrzeuge sind auf der B42 in Höhe von Unkel täglich unterwegs. Heute ist es kaum noch vorstellbar, dass die stark befahrene Strecke noch bis 2010 die Stadt Unkel von ihrem Stadtteil Scheuren regelrecht trennte. Eine Ampel in der Höhe der Siebengebirgsstraße regelte den Verkehr.







Artikel teilen

Artikel teilen