Marktführer aus Bonefeld Biovegan produziert seit 40 Jahren Bio-Backzutaten Justin Buchinger 04.06.2026, 12:00 Uhr

i Backpulver von Biovegan wird verpackt. Bei Bio-Backzutaten ist das Unternehmen Marktführer. Justin Buchinger

Der Name ist bei dem Bonefelder Unternehmen Biovegan Programm. Als Vorreiter in der Branche stellt die Firma seit 40 Jahren vegane und biologisch angebaute Backzutaten her. Unsere Zeitung hat einen Einblick in das Unternehmen erhalten.

Schon vor der Hygieneschleuse hört man die Maschinen in der Produktionshalle 1 von Biovegan arbeiten. Desinfiziert, in einen weißen Kittel gekleidet und mit Haar, Bartnetz und Schuhüberziehern ausgestattet, geht es an die Maschinen. Von einer Endlosrolle läuft das Verpackungspapier, wird zu Tüten gefaltet und mit wenigen Gramm und mit je 17 Gramm Bio-Backpulver gefüllt.







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