Sven Teuber in Neuwied Bildungsminister stellt sich Kritik aus Kita und Schule 11.10.2025, 06:01 Uhr

i An der Volkshochschule in Neuwied sprach sich Bildungsminister Sven Teuber (SPD) für eine Verbesserung des Kita-Gesetzes aus. Schon seine Vorgängerin Stefanie Hubig hatte an einem solchen Dialog teilgenommen. Viktoria Schneider

Fachkräftemangel, fehlende Betreuungsplätze, schwierige Integration: Beschäftigte in Kitas und Schulen haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Bei einem Austausch mit Landesbildungsminister Sven Teuber durften sie sich von der Seele reden.

Für Erzieher und Lehrer in Rheinland-Pfalz ist die Lage in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden. Die Aufgaben wachsen, die Arbeitsbelastung steigt durch den Fachkräftemangel ebenfalls. Anstöße aus der Politik, daran etwas zu ändern – zum Beispiel durch das neue Kita-Gesetz – würden nur bedingt helfen, heißt es oft.







